Nagatomo ve Mariano gönderiliyor

Kadrosunu Onyekuru, Saracchi ve Sekidika ile güçlendiren Galatasaray, Babel'in ardından iki futbolcuyla daha vedalaşacak.

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başından beri eleştirilen bekleri Nagatomo ile Mariano'nun, sözleşmeleri feshediliyor.

İKİ BEK DE DEĞİŞİYOR

Babel'i Ajax'a kiralayan Galatasaray, deneyimli teknik adam Fatih Terim'in raporu doğrultusunda iki bekle de yollarını ayırıyor.

Sezonun ikinci yarısında beklerde Saracchi ve Linnes'i oynatacak olan Terim, Şener Özbayraklıe ve Emre Taşdemir'in de alternatif olarak yeterli olacağını ifade etti.

Galatasaray, 6 aylık kontratı kalan Nagatomo ve Mariano'yu sözleşmelerini feshederek serbest bırakacak.

Kadrosunda 17 yabancı futbolcu bulunan Cimbom, böylece kontenjanda da yer açmış olacak.

Kadroda bulunan yabancı futbolcular şu şekilde: Muslera, Luyindama, Marcao, Donk, Saracchi, Nagatomo, Linnes, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sekidika, Falcao, Andone.