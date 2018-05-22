Nagatomo: Yüzde yüz kalmak istiyorum

Galatasaray'ın devre arasında Inter'den transfer ettiği ve şampiyonlukta büyük katkısı olan Japon futbolcu Yuto Nagatomo Türkiye Gazetesi'ne konuştu.

Burhan Can Terzi'ye röportaj veren sempatik futbolcu "Yüzde yüz Galatasaray'da kalmak istiyorum" diyerek taraftara müjdeli haberi verdi.

BURADA ÇOK MUTLUYUM

Tecrübeli sol bek “Tabii ki bu sadece benim verebileceğim bir karar değil ama burada çok mutluyum. Eğer şu an karar bana kalsa ve kararı ben verecek olsam yüzde yüz kalmak istiyorum. Burada gerçekten çok mutluyum. Inter ve Galatasaray nasıl bir karar verecek göreceğiz” ifadelerini kullandı.