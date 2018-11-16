Nagatomo'dan iyi haber geldi

Galatasaray’da Yuto Nagatomo sevinci…

Teknik direktör Fatih Terim, Schalke 04 ile oynanan maçta göğsüne çarpan topla sakatlanan ve ‘akciğer sönmesi’ tanısı konulan Japon oyuncuyu, milli aradan sonra takıma yeniden monte edecek.

İmparator, Japon sol beki 23 Kasım cuma günü Türk Telekom’da oynanacak olan Konyaspor mücadelesinde sonradan oyuna sokacak ve öğrencisine maç kondisyonu kazandıracak.

RUSYA’YA DA GÖTÜRECEK

Tecrübeli teknik adam, Nagatomo’nun bu maç sonrasındaki durumuna göre hareket edecek. Eğer oyuncu sorunsuz bir şekilde mücadeleyi tamamlarsa Şampiyonlar Ligi’ndeki Lokomotiv Moskova karşılaşmasında da forma giyecek.

Terim, bu şekilde Nagatomo’yu Vodafone Park’taki Beşiktaş derbisine kadar hazır hale getirecek. İmparator, Yuto’yu derbi için kilit isim olarak görüyor.