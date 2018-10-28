Nagatomo'dan taraftara: Galatasaraylı Samuray iyi

Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo, sosyal medya hesabından sarı-krımızılı taraftarların yüreğine su serpen bir açıklama yaptı.
Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeyi şu şekilde verdi, "En kısa sürede karşınızdayım" 32 yaşındaki başarılı savunmacı, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile oynadığı maçta göğsüne aldığı darbe nedeniyle akciğer sönmesi teşhisi konmuş ve ameliyet edilmişti.
Sağlık durumunu oldukça merak eden sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medyadan seslenen Nagatomo, "İyiyim" mesajı verdi.