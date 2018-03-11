Galatasaray Nagatomo'yu 5 milyon euroya alıyor

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo'yu transfer edeceği ifade edildi.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Cim Bom'un bonservisini almak için büyük uğraşlar verdiği Japon sol bek için Avrupa'dan pek çok takım da devrede. Son olarak İtalyan basını ise oyuncuyla ilgili farkı bir iddiaya yer verdi.

Galatasaray'ın önümüzdeki nisan ayında Milano kulübü ile oyuncunun bonservisi konusunda büyük oranda anlaşacağı yazıldı. Habere göre Inter, sarı-kırmızılı yönetimden 5 milyon euroluk bir bedel talep edecek.

İtalyan devi, bunun yanında Galatasaray yönetiminden oyuncunun performansına bağlı birtakım bonuslar da isteyecek.