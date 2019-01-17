Nagatomo'nun G.Saray'a dönüş tarihi uzadı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ev sahipliğindeki turnuvada, ilk maçında Türkmenistan’ı 3-2 mağlup eden Japonya, ikinci maçındaysa Umman’ı tek golle geçti. İki maç sonunda puanını 6’ya çıkararak bitime bir maç kala gruptan çıkmayı garantiledi.

Japonya’nın bugünkü maçı bir anlamda formaliteye dönüşürken, yalnızca aynı puanda olduğu rakibiyle birincilik-ikincilik sıralamasını belirlemesi açısından bir önem teşkil eder hale geldi. Kupa formatına göre grupları ilk iki sırada bitiren takımlar direkt üst tura yükselirken, en iyi dört üçüncü de aynı şekilde ikinci tura ilerliyor.

İkinci tur karşılaşmalarının 20 Ocak’tan itibaren başlayacağı Asya Kupası’nda Nagatomo’nun bu tarihten önce dönmeyeceği kesinleşti. Japonların finale kadar çıkması durumunda Nagatomo, 2 Şubat’tan önce dönemeyecek.