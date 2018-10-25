Nagatomo'ya 'akciğer sönmesi' teşhisi kondu

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada Nagatomo'nun göğsüne top gelmesi sonrası akciğer sönmesi teşhisi koyulduğu, ancak durumunun iyi olduğu belirtildi. Japonb futbolcu birkaç gün hastanede kalacak.

MALATYA MAÇINDA YOK

Başarılı sol bek, pazar günü deplasmanda oynanacak Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın yaptığı açıklama şöyle;

"Schalke 04 maçı sırasında göğsüne gelen top sonrası, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Yuto Nagatomo’nun saha kenarında yapılan ilk muayenesinde sağlık heyetimizin riskli bir durumu fark etmesinin ardından oyuncumuz, ileri tetkik ve tedavi amacıyla sponsor hastanemize sevk edilmiştir.

Hastanede yapılan ilk değerlendirmede oyuncumuza aldığı darbeye bağlı olarak pnömotoraks (akciğer sönmesi) teşhisi konmuş olup, duruma müdahale edilerek oyuncumuzun akciğerine tüp uygulanmıştır.

Durumu iyi olan ve birkaç gün hastanede takipleri devam edecek oyuncumuzla ilgili ileri bir tedavi gerekip gerekmeyeceği yapılacak değerlendirme sonrası netleşecektir."





SAKAT FUTBOLCU SAYISI ARTIYOR

Galatasaray'da dar kadronun üzerine bir de peş peşe yaşanan sakatlıklar teknik direktör Fatih Terim'i zora sokacak.

Emre Akbaba, Onyekuru, Fernando, Serdar Aziz ve Feghouli'nin ardından Nagatomo da sakatlar kervanına katıldı. Sarı-kırmızılılarda sakat oyuncu sayısı 6'ya yükseldi.