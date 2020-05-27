Nagelsmann: Liverpool, Werner'in kafasını karıştırmadı

Kariyerini Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de sürdüren Timo Werner, geleceğin en büyük forvetleri arasında gösteriliyor. 24 yaşındaki oyuncunun adının en çok anıldığı kulüp ise Liverpool.

Bayern Münih, Chelsea ve Manchester United'ın da ilgilendiği Werner geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Jürgen Klopp'un takımında oynamaktan gurur duyacağını söylemişti.

Sezon başında Bayern Münih ile anlaşmaya çok yaklaşan Werner, Bavyera ekibinin resmi bir teklif yapmaması nedeniyle Leipzig'de kalmıştı.

''TİMO, KENDİNİ İYİ HİSSEDİYOR''

SportBild'e konuyla ilgili konuşan Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, oyuncunun tamamen Alman ekiple birlikte sezonun geri kalanına odaklandığını söyledi.

Nagelsmann, "Timo, kendini iyi hissediyor ve iyi çalışıyor. Üzerinde büyük bir baskı varmış gibi durmuyor. Liverpool onun kafasını karıştırmıyor." ifadelerini kullandı.