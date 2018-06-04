Nagelsmann Real Madrid'i reddetti

Zinedine Zidane'ın görevden ayrıldığı Real Madrid'de teknik direktörlük için Mauricio Pochettino ismi ağırlık basıyor. Ancak Almanya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

KONTRATINI TAMAMLAMAK İSTİYOR

Bild gazetesi, Hoffenheim teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın, Real Madrid'in teklifini reddettiğini okuyucularına duyurdu. Hoffenheim'ı ilk sezonunda lig 4.'sü yapan ve bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Nagelsman'ın yıldızı son yıllarda parlarken, 30 yaşındaki çalıştırıcının Avrupa şampiyonu Real Madrid'de görev almayı kabul etmediği kaydedildi.

Gelecek sezon Hoffenheim ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Nagelsman'ın kulüple 2022 sonuna kadar sözleşmesi bulunduğu ancak 2019-2020 öncesinde ayrılması durumunda sözleşmesinde tazminat bedeli bulunduğu kaydedildi. Haberde ayrıca daha önce Bayern Münih'in de teklifini reddettiği iddiası ortaya atılan genç teknik adamın verdiği sözü yerine getirmek ve sözleşmesine sonuna kadar sadık kalmak istediği belirtildi.