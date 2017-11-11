Naim Süleymanoğlu ameliyata alındı

Naim Süleymanoğlu'ndan bir kez daha üzücü haber var.

ÖDEME MÜDAHALE İÇİN AMELİYATA ALINDI

Süleymanoğlu'nun tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Nakil sonrası karaciğer fonksiyonları sağlıklı düzeye ulaşan ve nakil kaynaklı önemli bir problemi olmayan Süleymanoğlu, beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Süleymanoğlu, beynindeki artan ödeme müdahale edilmek üzere acil ameliyata alındı. Ameliyat, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor" denildi