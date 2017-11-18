Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında yaşamını yitirdi.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül'den bu yana Memorial Ataşehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören ve 6 Ekim'de de Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, son olarak beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Karaciğer naklinin ardından tedavisi Ataşehir Memorial Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde süren Süleymanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirtildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HALTERCİSİ

Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu olan Naim Süleymanoğlu, tam 46 kere dünya rekoru kırdı. 16 yaşındayken (1984), silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti. Bütün otoritelere göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak gösterilen Süleymanoğlu'na, kısa boyu ve çok güçlü olması nedeniyle "Cep Herkülü" lakabı takılmıştı.

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TÜM MÜDAHALELERİMİZE RAĞMEN KAYBETTİK

Vefat haberinin ardından kısa bir açıklama yapan Süleymanoğlu'nun doktoru "Ameliyatın erken döneminde bir sorun yaşamadık. Ağır komada olan bir insana yaptığımız ameliyat sonrası birçok şey bizi bekliyordu. Her türlü medikal ve protokol tedaviyi geniş bir konsensusla yaptık. Tüm müdahalelerimize rağmen Naim Süleymanoğlu'nu kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun." dedi.