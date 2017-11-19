Naim Süleymanoğlu'nun vefatı Bulgaristan basınında

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun vefatı, Bulgar basınında yer buldu.

KARİYERİNDEKİ BAŞARIDAN SÖZ EDİLDİ

Bulgaristan Devlet Haber Ajansı (BTA) ve Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun bültenlerine dayandırılan haberlerde, Süleymanoğlu'nun cenazesine siyaset, iş ve spor dünyasından birçok ismin katılacağı aktarıldı. Sega gazetesi, "Naim Süleymanoğlu bugün İstanbul'da toprağa verilecek." ifadesini kullanarak sporcunun kariyerindeki başarılardan söz etti.

24 Saat gazetesi, "Süleymanoğlu, beklenen ikinci ameliyata dek dayanamadı." diyerek, vefatı dolayısıyla tüm dünyanın milli sporcunun rekorlarını bir kez daha anımsadığına vurgu yaptı.

Hükümet yanlısı Standart gazetesi ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Süleymanoğlu'nun sağlık durumuna büyük ilgi gösterdiğini yazdı.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi (DOST) ise internet sayfasından yayımladığı mesajda, partinin genel başkanı Lütvi Mestan'ın, "Onurlu bir şampiyon, altın halterci Naim'in vefatı kalplerimizi yasa boğdu." ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin Bulgaristan'daki diplomatik temsilcilikleri de sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayımladı.