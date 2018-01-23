Naim'in tabutunu öpen Leonidis görevden alındı

Yunan halterinin önemli ismi olan ve son olarak Naim Süleymanoğlu’nun cenazesindeki görüntüleriyle gündeme gelen Valerios Leonidis, ülkesinde işinden oldu. Yunanistan Halter Milli Takımı’nda antrenör olarak çalışan 51 yaşındaki usta ismin bu görevine son verildi.

RÜTBESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Yunanistan halterinin rüya takımı denilen 1990’lardaki ekipte kendisinin takım arkadaşı olan ve şu an halter federasyonu başkanlığı yapan Pyrros Dimas, Leonidis’in işine son veren isim oldu. Görevine son verildiği kendisine e-mail yoluyla bildirilen Valerios Leonidis’e rütbe düşürme yapıldı ve kendisi gelişim departmanında görevlendirildi.

ANTRENÖRLÜKTEN ALINDI

Yunanistan'da konuyla ilgili yapılan yorumlarda Leonidis’in görevine son verilmesinin mantıklı bir gerekçesi bulunmadığı belirtildi. Yerine göreve getirilen isimler de tartışma yarattı. 90’larda dopingle ilgili bazı itirafları olay olan Christos Konstantinidis, Leonidis’in pozisyonuna atanırken, başkan Dimas yardımcı antrenörlüğe de kardeşini getirdi.

Valerios Leonidis’in, kasım ayında hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine gelmesi hem Türkiye'de hem Yunanistan'da geniş yankı uyandırmıştı. O dönem Türkiye’nin yolunu tutan ve Naim’in tabutunu öpen efsane halterciye ülkesine döndükten sonra soruşturma açıldığı yönünde haberler çıkmıştı.