Nainggolan: Başka önceliklerim vardı

Galatasaray'ın ciddi şekilde ilgilendiği tecrübeli Belçikalı, tercihini Cagliari'den yana kullandı. Kısa sürede sözleşme imzalayacak olan oyuncu, "Evime döndüm, biraz zor bir tercih yaptım. Cagliari'de iyi iş çıkarmaya çalışacağım. Başka önceliklerim vardı, bu yüzden seçmek kolay oldu. Şimdi oyuna odaklanarak, beni gönderdiği için hatalı olduğunu Inter'e gösterme zamanı." dedi.

Cagliari'nin, yıllık 4,5 milyon euro kazanan 31 yaşındaki oyuncunun maaşının 3 milyon euroluk kısmını da karşılayacağı kaydedildi.

"TRANSFER BİTMİŞ OLMASA BURADA OLMAZDIM"

Daha önce Nainggolan transferi sorulduğunda, "Hayal ürünü" ifadesini kullanan Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, Inter'in yönetim binasına girerken görüntülendi ve "Transfer bitmiş olmasa, burada olmazdım" açıklamasını yapmıştı.

Nainggolan, Cagliari'den önce 15 milyon euroya Roma'ya, oradan da 38 milyon euro bedelle Inter'e gitmişti.



