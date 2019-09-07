Nainggolan: Cagliari'ye gelmekle doğru karar vermişim

Transfer döneminde Galatasaray'ın da ilgilendiği Radja Nainggolan, Cagliari'yi tercih ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

"FUTBOLU PARA İÇİN OYNAMIYORUM"

Bonservisi Inter'de bulunan Nainggolan, "Çin'den teklifler aldığım doğru ancak futbolu para için oynamıyorum. Cagliari'ye gelme kararımdan çok memnunum." dedi.

"ŞU AN ÇOK MUTLUYUM"

Kanser hastası olan eşiyle birlikte olmasının önemine değinen Belçikalı yıldız, "Burada sevdiğim insanlarla birlikteyim. Eşimin yanındayım. Başkan buraya gelmem için beni ikna etti ve şu an çok mutluyum" ifadelerini kullandı.