Nainggolan: Galatasaray ile görüştük

Fenerbahçe'nin hazırlık maçında karşılaştığı Cagliari'de yıldız futbolcu Radja Nainggolan, mücadelenin ardından Galatasaray ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Habertürk'e konuşan Nainggolan, Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptıklarını doğruladı.

"CAGLİARİ'Yİ SEÇMEM ZOR OLMADI"

Cagliari'ye kiralanan Belçikalı orta saha oyuncusu, "Galatasaray ile görüştük ama sonuçlanmadı" şeklinde konuştu.

Radja Nainggolan, imza töreninde ise "Başka teklifler de aldım ancak Cagliari'yi seçmem zor olmadı. Beş yıl önce buradan ayrıldığımda bir gün geri döneceğimi biliyordum. Bu fırsatı kaçıramazdım" ifadelerini kullanmıştı.