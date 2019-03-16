Nainggolan: Monchi beni Roma'ya satmak istedi

Sezon başında Roma'dan Inter'e transfer olan Radja Nainggolan, ülkesi Belçika'da verdiği röportajda, bir itirafta bulundu.

Kulüpten ayrılış sürecini anlatan yıldız oyuncu, Roma'da oynadığı dönemde sportif direktör Monchi'nin kendisine profesyonelce davranmadığını belirtti.

"HABERSİZ GÖNDERMEK İSTEDİLER"

Nainggolan, İspanyol yöneticinin kendisine Türkiye'den bir kulüp bulduğunu da söyledi. 30 yaşındaki futbolcu, "Hatalarım oldu ancak benimle karşılıklı oturup kulüpte istenmediğim söylenebilirdi. Bunun yerine sportif direktör beni Türkiye'ye göndermek istedi ve gelişmelerin hiçbirinden haberim yoktu. Çok sinirlenmiştim; eğer kulüpte kalsaydım her gün bir dünya savaşı çıkartırdım" ifadelerini kullandı.

Nainggolan, Inter'e sezon başında 38 milyon euro ve Nicolo Zaniolo karşılığında transfer olmuştu.