Nainggolan: Sigara ve alkol kullanıyorum

Inter'in Hint asıllı Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan, alkol ve sigara alışkanlıklarıyla ilgili dürüst açıklamalar yaptı.

France Football'a konuşan Radja, "Ben sadece normal bir insanım. Beni 'kötü çocuk' olarak etiketlemelerini istemiyorum. Yaptıkları bazı eleştirilere saygı gösteriyorum ama sırf öyle söylediler diye öyle biri değilim. Marketten alışveriş yapıyorum, bu sırada sigara içebilir ve alkol alabilirim. Futbolcular da sigara içebilir." ifadelerini kullandı.

İKİZİM VAR, O HOMOSEKSÜEL

Belçika'nın Antwerp kentine bekar bir annenin çocuğu olarak büyüdüğünü ve zorluk çektiğini belirten Nainggolan, "2005'te Piacenza'ya transfer olunca elime ayda 1000 Euro geçmeye başladı ve ailemiz çok rahatladı. Tüm ailem için iyi bir hayat standartı sağlamak tek önceliğimdi. Annemden böyle ilham alıyordum. Hala hayatımdaki en önemli kişidir. O benim için birçok fedakarlık yaptı. İkizim olan bir kız kardeşim var. O homoseksüel ama mutluysa benim için sıkıntı yok." diyerek sözlerini sürdürdü.

KENDİMİ İTALYAN OLARAK GÖRÜYORUM

Piacenza, Cagliari ve Roma'da geçirdiği uzun yılların ardından kendini İtalyan gibi hissettiğini söyleyen Nainggolan, "Çok zor yıllar geçirmiş olsam da köklerimden gurur duyuyorum. Kökenlerim Antwerp'te ama ben kendimi bir İtalyan olarak görüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.