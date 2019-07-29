Nainggolan'ın özel hayatı taraftarı endişelendiriyor

Babel, Seri, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Ozornwafor, Şener Özbayraklı gibi isimleri transfer eden Galatasaray'da yeni hedef İnterli yıldız Radja Nainggolan.

İtalyan ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcunun özel hayatı ise sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiriyor.

"EVET DOĞRU SİGARA İÇİYORUM"

Sigara ve alkole düşkünlüğüyle bilinen yıldız futbolcu, sırf bu alışkanlıklarından ötürü yıllar önce milli formayı kaybetmişti.

Sigara içtiğini saklamayan Nainggolan yıllar önce verdiği röportajda, "Evet doğru, sigara içiyorum. Bir kere içki içiyorum diye, sonra sigara içiyorum diye… ama bunu yapan sadece ben değilim. Beni milli formadan ayrı bırakan hep spor dışı şeyler. Yaşam tarzımı hiç saklamadım, bundan da utanmıyorum. Ama Roma’daki performansım hep iyi oldu. Eğer taktiksel bir durumsa Martinez bana söylemeli. Ama İtalya’da 13 yıl oynadıktan sonra bu bir mesele olmamalı” demişti.

Tecrübeli futbolcu daha sonra yaptığı açıklamayla milli takımı bıraktığını duyurmuştu.

Kötü alışkanlıklarına rağmen kalitesiyle yıllarca Roma ve İnter gibi kulüplerin formasını terleten Belçikalı futbolcunun transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.