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Nainggolan'ın tercihi Cagliari oldu

Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan İnterli Radja Nainggolan, eski takımı Cagliari ile 2019-20 sezonu için yıl sonuna kadar anlaştı.

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Bir süredir sarı-kırmızılı ekibin transfer gündemini ciddi şekilde meşgul eden tecrübeli Belçikalı, tercihini Cagliari'den yana kullandı. 

2019-20 sezon sonuna kadar Cagliari forması giyecek yıldız oyuncu böylece eski takımına dönmüş oldu. 

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada İnter ve Naiggolan ile prensipte anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu. 

"BAŞKA ÖNCELİKLERİM VARDI"

Cagliari ile kısa sürede resmi sözleşme imzalayacak olan Nainggolan, "Evime döndüm, biraz zor bir tercih yaptım. Cagliari'de iyi iş çıkarmaya çalışacağım. Başka önceliklerim vardı, bu yüzden seçmek kolay oldu. Şimdi oyuna odaklanarak, beni gönderdiği için hatalı olduğunu Inter'e gösterme zamanı." dedi.

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