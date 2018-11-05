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Nakavt olan boksör hayatını kaybetti

Tayland'da düzenlenen boks müsabakasında rakibinin darbeleriyle nakavt olan ve komaya giren İtalyan sporcu Christian Daghio, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nakavt olan boksör hayatını kaybetti
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Muaythai ve boksla ilgilinen 49 yaşındaki Christian Daghio, Bangkok'ta düzenlenen müsabakada Taylandlı rakibi Don Parueang'ın yumruklarıyla nakavt oldu.

Nakavt olan boksör hayatını kaybetti - VİDEO

ALDIĞI DARBELERLE KOMAYA GİRDİ

Aldığı darbeler nedeniyle bilincini kaybeden ve kaldırıldığı hastanede 2 gün komada kalan Daghio'nun, yaşam mücadeleseni kaybettiği duyuruldu.  

Hastaneden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Daghio'nun beyninde, aldığı darbelere bağlı olarak hasar oluştuğu belirtildi.

Muaythai dalında şampiyonluğu bulunan Daghio'nun, Taylandlı bir eşi ve 5 yaşında kızı olduğu aktarıldı.

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