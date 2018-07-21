Nakoulma Süper Lig'e dönüyor

Fransa’nın Nantes takımında oynayan ve kulüp tarihinin en yüksek maaşlı isimlerinden biri olan Nakoulma, ayrılık kararı aldı.

Serbest kalma yolunda yapılan görüşmelerde son aşamaya gelen Nakoulma’ya, Türkiye’den bazı kulüplerin ilgisinin olduğu öğrenildi.

Bu kulüpler arasında en ciddi temasın ise Göztepe tarafından yapıldığı bildirildi.

Nantes kulübün mali olarak küçülmeye gitmek istemesi nedeniyle Fransa’daki kariyerine nokta koymaya hazırlanan bu oyuncunun, her an Göztepe ile el sıkışacağı iddia edildi.