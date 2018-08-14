Naletiliç: Modric İtalya'ya transfer olacak

Hırvat menajer Naletiliç, "Inter'in Modric ile ilgilenmesi ve oyuncunun da bu teklifi düşünmek istemesi, onun sonunda İtalya'ya gideceğini gösteriyor. Bunda Cristiano Ronaldo'nun da artık İtalya'da oynaması etkili olmuştur. Ne sebeple olursa olsun, Modric, Serie A'da da yıldızlaşmak isteyecektir. Çünkü o da birçok Hırvat gibi, İtalyan futbolunu izleyerek büyüdü" ifadelerini kullandı.

İtalya'da transfer dönemi cuma günü sona erecek. 2012'de Real Madrid'e transfer olan Luka Modric'in sözleşmesi 2020'de bitecek.