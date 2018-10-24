Namoğlu: Hakaret eden Beşiktaşlılara dava açtım

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, TRT Spor'da katıldığı programda sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarının son 1 haftadır kendisini istifaya davet eden kampanyaları hakkında konuştu.

BU KİŞİLER BEDELİNİ ÖDEYECEK

Yusuf Namoğlu, bu konu hakkında konuşmak istemediğini ve olayın dava süreci olduğunu söylerken, "Demokratik bir ülkedeyiz ve demokrasinin bazı kuralları var. Ancak ağır cümleler kullanan, ağır hakaret edenler için davalar açıldı. Davalar devam ediyor. O nedenle konuşmak istemiyorum. O kişiller bedellerini ödeyecek. Organize bir çalışma bu." dedi.

Beşiktaş taraftarları ise Yusuf Namoğlu'nun TRT Spor'da katıldığı Stadyum Özel programı başlamadan önce twitter'da "NamoğluTRTdeistifanerede" hashtagini başlatmıştı ve twitter'da kısa süre içinde TT oldu.