Nani, Sporting Lizbon'a geri dönüyor

1 Galatasaray'ın kiralamak istediği isimler Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Cengiz, Trezeguet, Emre Akbaba ve Ahmed Musa'yı kiralamak istediklerini ifade etti.

2 Süper Lig'de VAR dönemi başlıyor TFF, yeni sezonda Spor Toto Süper Lig maçlarında Video Yardımcı Hakem sisteminin kullanılacağını açıkladı.

3 Bonservisi elinde olan futbolcular Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giyen ve sözleşmesi biten futbolcular.

4 Babel: 1 yıl daha sözleşmem var Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, katıldığı televizyon programında siyah-beyazlı ekipte kalacağını açıkladı.

5 Beşiktaş Chadli'yi kiralıyor Beşiktaş, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'ın Belçikalı futbolcusu Nacer Chadli'yi gündemine aldı.

6 Cocu futbol anlayışını anlattı Başta Josef de Souza olmak üzere orta saha oyuncularıyla bir görüşme gerçekleştiren Cocu, "Oyunun her iki yönünü de oynamayı bilmelisiniz" dedi.

7 Wilshere West Ham United'la anlaştı Fenerbahçe için İstanbul'a gelen ve bir süre vakit geçiren Jack Wilshere, Ada'da kalmaya karar verdi. Yıldız futbolcunun West Ham United'a imza atacağı öğrenildi.

8 Ronaldo Juventus yolunda Futbolda yılın transferi gerçekleşiyor. Juventus ile anlaşan Ronaldo'nun kalacağı evinin bile hazır olduğu ortaya çıktı.

9 Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, OFK Titograd-B36 Torshavn eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.