Nani, Sporting Lizbon'a geri dönüyor

Bonservisi Valencia'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Lazio'da geçiren Portekizli futbolcu Luis Nani, eski takımı Sporting Lizbon'a geri dönüyor.
DÖNMEYİ KABUL ETTİ
Transfer döneminde ismi Türk takımları ile de anılan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nani'nin Sporting'e gitmek için maaşında indirime gideceği kaydedildi. Valencia'dan yıllık 2.5 milyon Euro maaş alan 31 yaşındaki futbolcu, daha az bir maaş karşılığında Portekiz'e dönmeyi kabul etti.
Portekiz basınının iddiasına göre Valencia teknik direktörü Marcelino Toral'ın kadroda düşünmediği Nani'nin Sporting'e transferi, kısa bir süre içinde resmileşecek.