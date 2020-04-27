Nani: Türkiye Ligi için Los Galacticos gibiydik

Manchester United’dan Fenerbahçe'ye gelişi büyük olay olan Luis Nani, kendisinin de yer aldığı 2015-16 sezonundaki kadroyu Real Madrid’e benzetti.

"LOS GALACTİCOS GİBİYDİK"

ABD’de Orlando City forması giyen Portekizli yıldız, MLS’in Instagram hesabından soruları yanıtlarken, Fenerbahçe ile ilgili bir soruya “Benimle birlikte Robin Van Persie ve Diego gibi iyi oyunculardan oluşan bir kadromuz vardı. Türkiye Ligi için Los Galacticos gibiydik. Ancak Türkiye’de şampiyon olmak sadece maç kazanarak olmuyor.” yanıtını verdi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Oynadığım tüm takımları takip ediyorum. Türkiye’de de güzel günler geçirdim, Fenerbahçe’nin başarılı olmasını çok isterim.”

LiGDE DE KUPADA DA 2. OLMUŞLARDI

Sarı-lacivertlilerle 47 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcu 12 gol atarken, 13 de asist yaptı.

Fenerbahçe o sezonu, şampiyon Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde 2. sırada bitirirken, Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray’a kaybetmişti.