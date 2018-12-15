Nani: Türkiye'de cenneti de cehennemi de yaşadım

Manchester United formasıyla unutulmaz zaferler yaşayan ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Luis Nani, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Goal'e konuşan Portekizli yıldız, "Futbol, kültür gibidir. Her ülkenin futbola bakış açısı bir diğerinden farklı oluyor. Kariyerimde en güzel futbol atmosferini Türkiye'de yaşadım. Orada taraftarlar gerçekten çılgın. İç sahada oynadığınızda cennet, deplasmanda oynadığınızda cehennem gibi bir ortam oluyor. İspanya, İtalya ve Portekiz'de futbol, toplumda sahip olduğu statü açısından Latin Amerika'ya benziyor. Fakat bu deneyimlerimin tamamı muhteşemdi." dedi.

Portekizli yıldız, 2015-16 sezonunda sarı-lacivertli formayla 47 resmi maça çıkmış ve 12 gol, 12 asistlik performans sergilemişti.