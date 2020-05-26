Nani, yeğenini önce F.Bahçe'ye sonra Beşiktaş'a önerdi

Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

1 Çebi, Gökhan ve Caner'le görüşecek Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü yenen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, işe koyuldu. Çebi, adı Fenerbahçe'yle anılan Gökhan ve Caner'le telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirecek.

2 Floyd Mayweather parti verdi Floyd Mayweather, binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınını hiçe saydı. Bir gece kulübünde parti veren ünlü boksör, maske ve eldiven takmayan yüzlerce kişiyle birlikte eğlendi.

3 Ronaldo ayakla basket attı Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, antrenmanda yerdeki topu ayakla basket potasına soktu.

4 Beşiktaş, Gyasi ve Gökhan Töre'yle anlaştı Lens ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş yönetiminin, iki kanat oyuncusu alacağı öğrenildi. Bu isimler ise CSKA Sofyalı Gyasi ile Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre.

5 Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'ye dönüyor Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun ardından kulübün bir başka efsane ismi Tuncay Şanlı da yuvaya dönüyor. 38 yaşındaki futbol adamının antrenör ekibinde olacağı öğrenildi.

6 Roma, Cengiz'i satış listesine koydu La Gazzetta dello Sport, Roma'nın ekonomik krizde olduğunu ve Cengiz Ünder, Kluivert ve Schick gibi isimleri satış listesine koyduğunu yazdı.

7 Ergin Ataman: Avrupa'da şampiyonluk hayalimiz sürecek Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, koronavirüs nedeniyle 2019-2020 sezonu iptal edilen THY Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk ümitlerinin gelecek sezon yeniden yeşermesini umduklarını söyledi.

8 Sevilla, İrfan Can'ı transfer etmek istiyor İspanyol basını, Ever Banega ile yollarını ayıracak olan Sevilla'nın, İrfan Can'ı kadrosuna katmak istediğini yazdı. Haberde, Başakşehir'in bu transfer için 12 milyon euro istediği de belirtildi.

9 Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz krizi çözüldü Beşiktaş yönetimiyle sorun yaşayan menajer Necdet Ergezen ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin uzatılacağı öğrenildi.