Nani, yeğenini önce F.Bahçe'ye sonra Beşiktaş'a önerdi

Beşiktaş'ta bugün ilginç bir transfer gelişmesi yaşandı...
Luis Nani, Fenerbahçe'ye Manchester United'la sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki yeğeni Angel Gomes'i önerdi.
QUARESMA ARACILIĞIYLA BEŞİKTAŞ'A ÖNERDİ
Ancak Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Gomes'le ilgilenmeyince Portekizli oyuncu, Ricardo Quaresma aracılığıyla Beşiktaş'la temas kurdu ve yeğenini önerdi.
Yönetim, menajerlerin ya da aracıların önerdiği oyuncuların önüne gelmesini istemeyen Sergen Yalçın'a Angel Gomes ismini sunmadan bir araştırma yapılması için scout ekibine talimat verildi.