Nantes, Emiliano Sala'nın bonservisini istedi

Şampiyonlar Ligi biletinin alınamaması durumunda Beşiktaş gibi küçülmeye gitmek zorunda kalacak olan Galatasaray'da yönetimi 'Feda' korkusu sardı.

Hakkında açılan dava için mahkemeye giden Aziz Yıldırım, duruşma sonrası "Fenerbahçeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya cevap vermedi.

Babası Talat Terim'i kaybeden Fatih Terim, hastanede taziyeleri kabul etti. Terim'in oldukça üzgün olduğu görüldü.

Kameni, yönetimden gelen "Parayı değil, kariyeri düşünmelisin" şeklindeki öneriye, "Yeteri kadar kariyer yaptım" diyerek cevap verdi.

Beşiktaş, TFF'ye Süper Lig'de oynatabileceği oyuncuların listesini verdi. Listede daha önce kadro dışı kalan Gökhan Töre ve Tolga Zengin de yer aldı.

Galatasaray'la olan kontratı sezon sonu bitecek olan Ryan Donk, 6 mücadelede daha forma giyerse sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.

Nantes kulübü, uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın 17 milyon euro değerindeki transfer bedelini Cardiff City'den talep etti.

1 Ersun Yanal'ın Kagawa pişmanlığı İlk olarak Fenerbahçe'ye önerilen Kagawa'nın Ersun Yanal tarafından reddedildiği ortaya çıktı. Ancak Japon futbolcu, ilk maçında attığı 2 golle Yanal'ı pişman etmeyi başardı.

2 Fatih Terim taziyeleri kabul etti Babası Talat Terim'i kaybeden Fatih Terim, hastanede taziyeleri kabul etti. Terim'in oldukça üzgün olduğu görüldü.

3 Aziz Yıldırım F.Bahçe sorusuna cevap vermedi Hakkında açılan dava için mahkemeye giden Aziz Yıldırım, duruşma sonrası "Fenerbahçeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya cevap vermedi.

4 Fatih Terim'in babası vefat etti Bir süredir hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim hayatını kaybetti.

5 Hakeem al-Araibi tutuklandı Avustralya'da mülteci futbolcu konumunda bulunan ve gittiği Tayland tatilinde tutuklanan Hakeem al-Araibi için 60 gün daha hapis kararı çıktı.

6 Galatasaray'da 'Feda' korkusu Şampiyonlar Ligi biletinin alınamaması durumunda Beşiktaş gibi küçülmeye gitmek zorunda kalacak olan Galatasaray'da yönetimi 'Feda' korkusu sardı.

7 G.Saray ve Trabzonspor'da kimler oynayamayacak Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması öncesi her iki takımda da birçok eksik futbolcu bulunuyor.

8 Eboue'den G.Saray'a futbolcu önerisi Galatasaray için Afrika'da futbolcu izlediğini söyleyen Eboue, sarı-kırmızılı yönetime 17 yaşındaki genç yetenek Augustine Mahlonoko'yu önerdi.

9 Benzia: Kadro dışı kararına anlam veremiyorum TFF'ye bildirilen kadroda kendisine yer bulamayan Benzia, alınan karara çok şaşırdığını söyledi. Cezayirli futbolcu, "Nasıl böyle bir karar alındı anlam veremiyorum" dedi.