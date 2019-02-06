Nantes, Emiliano Sala'nın bonservisini istedi

Emiliano Sala'nın acısı henüz sıcaklığını korurken, Arjantinli’nin eski kulübü Nantes'tan bonservisiyle ilgili bir hamle geldi.
BONSERVİSİNİ İSTEDİLER
BBC'nin haberine göre, Fransız kulübü, Cardiff City'den Arjantinli oyuncunun bonservis ücretini talep etti. Cardiff City 10 gün içinde parayı ödemezse Nantes, yasal yollara başvuracak.
Cardiff City'nin, kulüpler arasındaki anlaşma gereği 15 milyon sterlinlik bonservis ücretini, üç yıl içinde taksitler halinde ödeyeceği paylaşıldı.
MANŞ DENİZİNDE KAYBOLMUŞTU
İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Cardiff City, 28 yaşındaki Sala'yı 19 Ocak'ta Nantes'tan transfer etmişti.
Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.
İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, 4 Şubat'ta ulaştıkları uçağın enkazında bir ceset tespit edildiğini açıklamıştı.