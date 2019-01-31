Nantes Kulübü Sala'yı unutmadı

Nantes'ın Cardiff City takımına sattığı Emiliano Sala, takım arkadaşlarına vedalaştıktan sonra Nantes Havalimanın’ndan Piper Malibu marka tek motorlu bir uçakla İngiltere’ye geri dönmek için yola çıkmış ancak Manş Denizi’nin üzerinden geçerken radardan çıkarak kaybolmuştu.
Günlerdir haber alınamayan Sala, Fransa Ligue 1'in 22. haftasında oynanan Nantes-Saint Etienne maçında anıldı.
Karşılaşmanın 9. dakikasında Arjantinli futbolcu için anma töreni düzenlenirken, teknik direktör Halilhodzic'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Ayrıca Fransız taraftarlar, Sala için tribünde bir koreografi hazırladı.