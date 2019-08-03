Nantes Mitroglou'yu istiyor

Beşiktaş, geçen sezon küme düşen Bursasporlu sol bek Umut Meraş transferinde sona yaklaştı. Yönetim, yeşil-beyazlı ekibe 10 milyon TL artı kaleci Utku'yu kiralık olarak verecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi. Güneş, "Takımın Deniz Türüç'ten çok 2 stoper ve 1 orta sahaya ihtiyacı var" dedi.

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Volkan Demirel ile Ersun Yanal Bodrum'da buluştu

Ligin başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan Volkan Demirel, Ersun Yanal'la bir görüşme gerçekleştirdi.