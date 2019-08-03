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Nantes Mitroglou'yu istiyor

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Mitroglou'ya Fransa'dan talip çıktı. Nantes, sözleşmesi feshedilirse Yunan forveti transfer edecek.

| Haber Merkezi
Nantes Mitroglou'yu istiyor
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Marsilya'dan kiraladığı Yunan golcü Mitroglou, beklentileri karşılayamamıştı.

Diagne ile birlikte takımdan gönderilmesi planlanan 31 yaşındaki futbolcuya Fransa'dan talip çıktı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDİN

Tutto Mercato’nun haberine göre Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes, Yunan golcüyü transfer etmek için harekete geçti.

Fransız ekibi, sarı-kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için sözleşmesinin feshedilmesini istedi.

Önümüzdeki günlerde bu transferde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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