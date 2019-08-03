Nantes Mitroglou'yu istiyor

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Marsilya'dan kiraladığı Yunan golcü Mitroglou, beklentileri karşılayamamıştı.
Diagne ile birlikte takımdan gönderilmesi planlanan 31 yaşındaki futbolcuya Fransa'dan talip çıktı.
SÖZLEŞMESİNİ FESHEDİN
Tutto Mercato’nun haberine göre Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes, Yunan golcüyü transfer etmek için harekete geçti.
Fransız ekibi, sarı-kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için sözleşmesinin feshedilmesini istedi.
Önümüzdeki günlerde bu transferde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.