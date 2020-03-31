Ensonhaber.com'a dön

Nantes, N'Koudou'yu gündemine aldı

Beşiktaş'ın sezon başı 4 milyon euro karşılığında Tottenham'dan transfer ettiği Kevin N'Koudou için eski kulübü Nantes devreye girdi.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

Ekonomik açıdan yaşadığı sorunları bazı isimleri elden çıkararak gidermeye çalışacak Beşiktaş'a müjde geldi.

Siyah-beyazlı takımın bu sezon randıman alamadığı isimlerden Georges-Kevin N'Koudou'ya eski kulübü Nantes'in talip olacağı ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ'IN İSTEĞİ 3-4 MİLYON EURO

Dünyayı etkisi altına alan koronovirüs nedeniyle bu süreçte bekleyen Nantes'ın kötü günlerin geride kalmasının ardından Beşiktaş'a teklif yapabileceği kaydedildi.

Kartal, Kevin N'Koudou'yu 3-4 milyon euroya satmayı planlıyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM