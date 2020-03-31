Nantes, N'Koudou'yu gündemine aldı

Ekonomik açıdan yaşadığı sorunları bazı isimleri elden çıkararak gidermeye çalışacak Beşiktaş'a müjde geldi.
Siyah-beyazlı takımın bu sezon randıman alamadığı isimlerden Georges-Kevin N'Koudou'ya eski kulübü Nantes'in talip olacağı ileri sürüldü.
BEŞİKTAŞ'IN İSTEĞİ 3-4 MİLYON EURO
Dünyayı etkisi altına alan koronovirüs nedeniyle bu süreçte bekleyen Nantes'ın kötü günlerin geride kalmasının ardından Beşiktaş'a teklif yapabileceği kaydedildi.
Kartal, Kevin N'Koudou'yu 3-4 milyon euroya satmayı planlıyor.