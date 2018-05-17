Nantes, Ranieri ile yolları ayırıyor

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nantes, İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri ile yollarını ayıracağını duyurdu.

"RANİERİ'YE YAPTIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Nantes Kulübünden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaştıkları 66 yaşındaki teknik adamla sezon sonunda yolların ayrılacağı bildirildi.

Gelecekte Ranieri'ye en iyi dileklerini ilettiğini aktaran Fransız kulübün başkanı Waldemar Kita, " Claudio Ranieri ve ekibine yaptıkları işlerden dolayı teşekkür ederiz. Umarım gelecek projelerinde çok daha başarılı olurlar." ifadelerini kullandı.

İtalyan çalıştırıcı Ranieri ise "Başkana, benim buraya gelmeme izin verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Futbolcularımıza ve arkamızda duran taraftarımıza da teşekkürler. Burada çok iyiydim, umarım Nantes süreci devam ettirecektir." değerlendirmesinde bulundu.