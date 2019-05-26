Napoli, Albiol'ün yerine Manolas'ı alıyor

Serie A ekibi Napoli, Roma'nın Yunan yıldızı Kostas Manolas'a kancayı taktı.

İtalyan medyasında yer alan habere göre mavi-beyazlılar, İspanyol savunmacı Raul Albiol'ün olası ayrılığının ardından kadrosuna Manolas'ı katmayı planlıyor.

SERBEST KALMA BEDELİ 36 MİLYON

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Manolas'ın sözleşmesindeki serbest kalma bedeli sadece 36 milyon euro.

Ayrıca, kontratın içerisinde "İtalyan takımlarına transfer olamaz" gibi bir maddenin bulunmaması, Napoli'nin elini güçlendiriyor. Kostas Manolas, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 35 karşılaşmada 2 gol 1 asistlik performans sergilerken, toplamda 3077 dakika sahada kalarak istikrarlı bir form grafiği sergilemişti.