Napoli Gattuso'yu açıkladı

İtalya Ligi takımlarından Napoli'de görevine son verilen Carlo Ancelotti'nin ardından yeni teknik direktör resmen belli oldu.

Napoli Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ancelotti'nin yerine Gennaro Gattuso'nun getirildiği resmen duyuruldu.

"ANCELOTTİ'YLE İLGİLİ KONUŞTU, SÖZÜ KESİLDİ"

Gattuso basın toplantısı sırasında "Carlo Ancelotti, benim için bir baba gibidir. Onunla aramız her zaman çok iyi olmuştur. Kariyerine büyük saygım var. Her şeyi kazandı, onun gibi olmak çok zor. Keşke onun kazandıklarının %10'unu kazanabilsem" açıklamasını yaptı.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Gattuso'nun konuşması sırasında araya girdi ve "Napoli'de yaptıklarının %10'unu kastediyorsan, bu biraz acı!" dedi. Başkan De Laurentiis'e yanıt veren Gattuso "Hayır, kariyerinde kazandıklarının% 10'unu kastediyorum." şeklinde konuştu.