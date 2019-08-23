Napoli, Hirving Lozano'yu transfer etti

Serie A 2019-20 sezonu ilk maçında yarın Fiorentina ile karşılaşacak Napoli, yaz transfer sezonu kapsamındaki 12. transferini yaptı. Napoli, 2 sezondur PSV Eindhoven forması giyen Meksikalı yıldız futbolcu Hirving Lozano ile anlaştı.

38 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, transferin detaylarına ilişkin bilgiler verilmezken, İtalyan basını Napoli'nin PSV Eindhoven'a 38 milyon euro transfer bedeli ödeyeceğini yazdı.

2017-18 sezonunun başında Meksika Ligi ekiplerinden Pachuca'dan PSV Eindhoven'a transfer olan Lozano, Hollanda ekibi ile çıktığı 79 maçta 40 gol, 23 asistlik bir performans sergiledi. 2016 yılından bu yana Meksika A Milli Takım formasını giyen Lozano, ülkesi adına 9 gol kaydetti.