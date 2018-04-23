Napoli Juventus'u yendi, İtalya'da zirve karştı

İtalya Ligi'nde zirve karıştı. Napoli, lider Juventus'u 90+1'de Kalidou Koulibaly'nin kafa golüyle 1-0 yendi ve rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Maç boyunca Juvnetus kaleye isabetli şut çekemezken; Napoli etkili olduğu maçta defansı bir türlü geçemedi. Ancak 3 puan uzatmalarda geldi. Jose Callejon'un sağdan ortasında topu kafayla ağlarla buluşturan Koulibaly, maçın skorunu ilan etti. Bu sonucun ardından Juventus, 85 puanda kalırken; Napoli rakibiyle arasındaki farkı 1'e indirdi.

JUVENTUS'UN ZORLU MAÇLARI VAR

Bitime 4 hafta kala zirve yarışı iyice kızıştı. Zira Juventus, haftaya bir başka üst sıraları kovalayan Inter'e konuk olacak. 30 deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyen ve Milan ile Inter'in ardından bu istatistiği yakalayan 3. İtalyan ekibi olan Napoli ise Fiorentina deplasmanına gidecek.

Napoli, 9. Fiorentina dışında, 10. Torino, 8. Sampdoria ve 17. Cronote ile karşı karşıya gelecek. Juventus ise Inter'e konuk olduktan sonra bitime 2 hafta kala Roma deplasmanına gidecek. Siyah Beyazlılar'ın diğer iki rakibi ise 11. Bologna ve 19. sıradaki Hellas Verona olacak.