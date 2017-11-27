Napoli liderliği geri aldı

Napoli, Udinese engelini Jorginho'nun penaltı golüyle yendi ve Inter'in 2 puan üstüne çıkarak, 1 gün aranın ardından liderliği devraldı.

TEK GOL JORGİNHO'DAN GELDİ

13 haftada rakip ağlara 34 gol bırakan Napoli, Udinese karşısında gol pozisyonları yakalamakta zorlandı. 33. dakikada Christian Maggio'nun Gabriele Angella'nın düşürmesinden kazınılan penaltı atışını Jorginho kullandı.

İtalyan oyuncunun zayıf vuruşunu kaleci Simone Scuffet çelse de, dönen topu ağlarla buluşturan yine Jorginho oldu: 0-1

LİDERLİĞİ GERİ ALDI

Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu ve Napoli, karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 38 yapan Napoli, 36 puanlı Inter'i geçerek liderliği devraldı.