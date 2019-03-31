Napoli Roma'ya 4 attı

İtalya'da Roma, sahasında Napoli'yi konuk etti.
Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Napoli 4-1 kazanarak sükse yaptı.
Napoli, henüz 2. dakikada Arkadiusz Milik'in golüyle 1-0 öne geçerken Roma ilk yarının son dakikasında Diego Perotti'nin penaltı golüyle beraberliği yakaladı ve devre 1-1 sona erdi.
İlk yarıdaki gibi ikinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen konuk ekip bu kez hata yapmadı.
50'de Dries Mertens, 55'te Simone Verdi ve 81'de Amin Younes'in golleriyle maçı 4-1 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.