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Napoli Roma'ya 4 attı

Napoli, Serie A'nın 29. haftasında deplasmanda Roma'yı 4-1 mağlup etti.

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Napoli Roma'ya 4 attı

İtalya'da Roma, sahasında Napoli'yi konuk etti.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Napoli 4-1 kazanarak sükse yaptı.

Napoli, henüz 2. dakikada Arkadiusz Milik'in golüyle 1-0 öne geçerken Roma ilk yarının son dakikasında Diego Perotti'nin penaltı golüyle beraberliği yakaladı ve devre 1-1 sona erdi.

İlk yarıdaki gibi ikinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen konuk ekip bu kez hata yapmadı.

50'de Dries Mertens, 55'te Simone Verdi ve 81'de Amin Younes'in golleriyle maçı 4-1 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

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