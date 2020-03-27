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Napoli, Sörloth'un peşinde

Koronavirüsün en çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya'da transfer çalışmalarına devam eden Napoli'nin, Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

| Haber Merkezi
Napoli, Sörloth'un peşinde
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19'u Süper Lig olmak üzere 3 kulvarda çıktığı toplam 39 maçta 25 gol atan Alexander Sörloth, İtalyan basınında haber olmaya devam ediyor.

Milan'ın ardından Çizme'nin önemli bir kulübü daha Norveçli forvetin peşinde: Napoli.

MENAJERİNE HABER GÖNDERİLDİ

İtalyan basınında çıkan haberlere göre uzun süredir Sörloth'u yakından takip eden mavi-beyazlılar, Trabzonspor'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Oyuncunun menajerine haber gönderen Çizme ekibinin, kısa sürede resmi teklif yapacağı öğrenildi.

Haberde, Sörloth'un 6 milyon euroluk satın alma opsiyonuna Trabzonspor'un sahip olduğu belirtilirken, bordo-mavililerin 23 yaşındaki yıldızı çok daha yüksek bir rakama satabileceği vurgulandı.

Ayrıca İtalyanlar, Napoli'nin İranlı forvet Azmoun'u ise alternatif olarak belirlediğini yazdı.

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