Napoli, Sörloth'un peşinde

19'u Süper Lig olmak üzere 3 kulvarda çıktığı toplam 39 maçta 25 gol atan Alexander Sörloth, İtalyan basınında haber olmaya devam ediyor.

Milan'ın ardından Çizme'nin önemli bir kulübü daha Norveçli forvetin peşinde: Napoli.

MENAJERİNE HABER GÖNDERİLDİ

İtalyan basınında çıkan haberlere göre uzun süredir Sörloth'u yakından takip eden mavi-beyazlılar, Trabzonspor'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Oyuncunun menajerine haber gönderen Çizme ekibinin, kısa sürede resmi teklif yapacağı öğrenildi.

Haberde, Sörloth'un 6 milyon euroluk satın alma opsiyonuna Trabzonspor'un sahip olduğu belirtilirken, bordo-mavililerin 23 yaşındaki yıldızı çok daha yüksek bir rakama satabileceği vurgulandı.

Ayrıca İtalyanlar, Napoli'nin İranlı forvet Azmoun'u ise alternatif olarak belirlediğini yazdı.