Napoli'de Ancelotti dönemi bitti

İtalya Ligi'nde son yıllarda şampiyonluk yarışının içinde olan; ancak bu sezon lider Inter'in 17 puıan gerisine düşen Napoli, sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verdi.

Daha önce son 16'ya kalan ve gruptaki son maçında Genk'i 4-0 yenen İtalyan ekibi'nden yapılan açıklamada, "Carlo Ancelotti'nin sözleşmesinin feshine karar verildi. Napoli ve başkan Aurelie De Laurentiis ile Carlo Ancelotti arasındaki arkadaşlık, karşılıklı saygı devam edecektir" denildi.

GATTUSO GELEBİLİR

Ancelotti, Genk maçı sonrası istifa etmeyeceğini açıklarken; başkan De Laureniis ile toplantı yapacağını açıkladı.

Ancak kulüp, Genk maçının ardından yayınladığı bildiriyle işbirliğini sonlandırdığını duyurdu. İtalyan medyası, Milan'ın eskei teknik direktörü Gennaro Gattuto'nun göreve getirileceğini yazdı.