Napoli'de Ancelotti krizi

Serie A'da ilk 6 haftada beklentilerin altında puan toplayan Napoli'de teknik direktör Carlo Ancelotti için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Napoli ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Ancelotti, sezon sonunda Serie A ekibinden ayrılabilir.

İSTEDİĞİ TRANSFERLER YAPILMADIĞI İÇİN MUTSUZ

Haberde; İtalyan teknik adamın, yaz transfer döneminde istediği takviyelerin yapılmadığı ve bu sebeple mutsuz olduğu vurgulandı.

Ayrıca son dönemde alınan kötü sonuçlar ve kaptan Lorenzo Insigne ile sorunlar yaşanması sebebiyle Ancelotti'nin bu erken ayrılığa sıcak baktığı kaydedildi.

Napoli, Serie A'da ilk 6 haftada 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puan topladı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta 4 puan aldı.