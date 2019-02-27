Napoli'den İcardi'ye 11 milyon euroluk maaş teklifi

Inter'den sezon sonu ayrılması beklenen Mauro Icardi için Juventus'un ardından Napoli de devreye girdi.

İtalya basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Napoli, Arjantinli golcüyle yıllık 9 milyon euro artı 2 milyon euro bonus şeklinde maaş teklifinde bulundu. Haberde; Icardi'nin teklifi kabul etmesi durumunda Cristiano Ronaldo'nun ardından Serie A'da en çok kazanan oyuncu olacağı vurgulandı.

Icardi'nin teklife sıcak bakmasına karşın Inter'in futbolcuyu yüksek bir bedelle satmak istediği ve bu ücreti ödeyebilecek tek kulübün Juventus olduğu kaydedildi. Inter ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki golcü, bu sezon 28 maçta 15 gol attı ve 3 asist yaptı.