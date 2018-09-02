Napoli'den Koulibaly'ye yeni kontrat

İtalya Serie A ekibi Napoli, kadrosundaki en önemli oyunculardan birisi olarak dikkat çeken stoper Kalidou Koulibaly ile sözleşme imza attı.

27 yaşındaki Senegalli stoper 5 sezonluk kontratla beraber 2023 yazına kadar Napoli formasını giyecek.

İsmi transfer döneminde Chelsea ve Manchester United gibi ekiplerle de anılan oyuncuyu her seferinde kadrosunda tutmak istediğini belirten Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, "Muhtemelen o dünyadaki en iyi defans. Onun için gelen 3 farklı 90 milyon euroluk teklifi reddetim çünkü onu satmayacağım." dedi.

Temmuz 2014'te Genk'ten 7,75 milyon euro bonservis bedeli ile Napoli'ye transfer olan Koulibaly, kulübü adına toplam 166 maça çıktı.