Napoli'ye bir darbe daha

Ligin 36. haftasında Napoli sahasında Torino ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Napoli 25. dakikada Dries Mertens'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Torino, 55. dakikada Daniele Baselli'nin fileleri havalandırmasıyla 1-1'lik eşitliği sağladı.

Napoli 71. dakikada Marek Hamsik'in golüyle 2-1 öne geçse de konuk ekip 83. dakikada Lorenzo De Silvestri'nin attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı. Bu sonuçla lig ikincisi Napoli puanını 86'ya çıkarsa da ligin bitimine iki hafta kala lider Juventus ile puan farkı 6 oldu. Torino ise puanını 48'e yükseltti.