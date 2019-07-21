1 Elif Elmas Fenerbahçe'ye veda etti Napoli'ye transfer olmaya hazırlanan Elif Elmas, Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-lacivertlilerin bu transferden 16 milyon euro kazanması bekleniyor.

2 Mahrez, Mısır Başbakanı'nı görmezden geldi Afrika Kupası'nda şampiyon olan Cezayir Milli Takımı'nda kaptan Riyad Mahrez, kupa töreni sırasında Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli ile tokalaşmadı.

3 Emre'nin menajeri: Bizden habersiz Beşiktaş'a da gitmiş Emre Mor'un menajeri Erik Alonso, genç futbolcuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alonso, "G.Saray olmayınca Beşiktaş'ın kapısını çalmış. Bize haber vermiyor ve kulüplere yalan söylüyor" dedi.

4 126 milyon euroluk futbolcu Felix sakatlandı Atletico Madrid'in 126 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Joao Felix, ilk hazırlık maçının 30. dakikasında sakatlık geçirdi.

5 Diagne Suudi Arabistan yolcusu Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımı, Diagne için sarı-kırmızılı kulübe son olarak 13 milyon euro teklif etti. Transferin bu kez bitmesi bekleniyor.

6 Lazio'dan Yusuf Yazıcı atağı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Lille'in 15 milyon euroluk teklifini beğenmemişti. Yusuf'u isteyen bir diğer takım Lazio ise, bordo-mavili kulübün kapısını 20 milyon euroyla çaldı.

7 Manny Pacquiao, Thurman'a ilk yenilgisini tattırdı 8 ayrı sıklette dünya şampiyonluğu bulunan Manny Pacquiao, WBA yarı orta sıklet mücadelesinde yenilgisiz boksör Keith Thurman'ı mağlup etti.

8 Galatasaraylı taraftarların Falcao heyecanı Galatasaraylı taraftarlar, transfer olması halinde 7 milyon euro maaş alacak olan Kolombiyalı golcünün alınması için yönetime baskı kurmaya başladı.

9 Trabzonspor'un yeni forma tanıtımına Pique'den övgü Barcelona'nın yıldız oyuncusu Gerard Pique, bordo-mavili kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan tanıtım videosundan övgüyle bahsetti.