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Nasri: Fransa'da adam kayırma var

2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a gelen ve büyük bir hayal kırıklığı yaratan Samir Nasri, Fransa Milli Takımı'yla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

| Haber Merkezi
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Nasri: Fransa'da adam kayırma var

Samir Nasri, ortadan kaybolduğu iddialarına cevap verdi ve Fransa Milli Takımı'nda "adam kayırma" olduğunu belirtti.

"KAYBOLMADIM"

"Basın benim üzerime geliyor, yazılanların hepsi palavra. Ortadan kaybolmadım. Her gün Anderlecht yöneticileriyle konuşmaya devam ediyorum, aramızdaki iletişim kopmadı. Şu anda futbolun tekrar başlamasını bekliyorum, sonra gelecek yıl ne olacağını düşüneceğim.

"ADAM KAYIRMA VAR"

Milli Takım'da iyi olmayan 200 milyon oyuncu vardı, ancak mevzu dönüp dolaşıp bana geliyor. Teknik direktör kimdi, bunlar da önemli. Çok fazla adam kayırma var. Kriterler değişti. Milli takımdan önce kulüpte iyi olman gerekiyordu."

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