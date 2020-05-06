Nasri: Sampaoli, gece kulübüne gitmeme izin vermişti

Kariyerini Anderlecht'te sürdüren ve bir dönem Antalyaspor forması da giyen Fransız futbolcu Samir Nasri, Sevilla'da teknik direktör Jorge Sampaoli'nin kendisine her konuda özgürlük verdiğini söyledi.

''HAFTA SONLARI DIŞARI ÇIKTIĞIMDA KÖPEKLERİME BAKMAYI TEKLİF ETMİŞTİ''

Nasri, katıldığı bir Instagram canlı yayınında 2016-17 sezonunda Manchester City'den kiralık olarak transfer olduğu Sevilla'da dönemin teknik direktörü Jorge Sampaoli ile yaptığı konuşmayı şöyle anlattı:

"Beni takımda görmeyi çok istiyordu. Dedi ki, 'Bize gel, içki içebilirsin, gece kulüplerine gidebilirsin, ne istersen yapabilirsin. Seni kulübe karşı koruyacağım. Senden tek istediğim sahadaki performansını iyi tutman.' Çılgın birisiydi. Hafta sonları dışarı çıktığımda köpeklerime bakmayı bile teklif etmişti!"

32 yaşındaki oyuncu Sevilla'dan ayrıldıktan sonra Antalyaspor'un yolunu tutmuştu ve ardından WADA tarafından dopingli madde kullandığı gerekçesiyle 18 ay futboldan men edilmişti.