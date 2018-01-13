Nasri'nin CAS'a yaptığı doping başvurusu reddedildi

UEFA'nın Nasri hakkında yaptığı açıklamada, CAS kararı sonrasında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun soruşturmaya devam edeceği bildirildi.

DOPİNG TESPİT EDİLİRSE 4 YIL

Nasri'nin doping içeren ilaç kullandığının kanıtlanması durumunda 4 yıla kadar futboldan men cezası alabileceği belirtiliyor.

UEFA, Fransız futbolcunun 2016'da kullandığı ilaçlarla ilgili soruşturma başlatarak futbolcuyu doping yapmakla suçlamıştı.

Nasri, geçmişe dönük olarak kullandığı ilaçlar hakkında UEFA'dan tedavi muafiyeti tanımasını talep etmişti. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, bu talebi geri çevirmiş ve bunun üzerine de Fransız futbolcu CAS'a başvurmuştu.