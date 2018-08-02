Nasri'nin doping cezası 18 aya çıktı

2016 yılında aldığı ilaçlardan dolayı girdiği testte doping değerleri pozitif çıkan Fransız futbolcu UEFA tarafından cezalandırılmıştı. UEFA, yasaklı madde kullandığı nedeniyle 6 ay ceza verilen Nasri'nin men cezasını 18 aya çıkarttığını duyurdu.

2019'UN ARA DÖNEMİNDE DÖNECEK

Nasri, geçmişe dönük olarak kullandığı ilaçlar hakkında UEFA’dan tedavi muafiyeti tanımasını talep etmişti. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, bu talebi geri çevirmiş ve bunun üzerine Fransız futbolcu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurmuştu.

Açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun 1 Ocak 2019 tarihinde sahalara dönebileceği belirtildi.

CAS, Nasri’nin, UEFA tarafından hakkında yürütülen doping soruşturmasına yaptığı itirazı reddetmişti ve CAS kararı sonrasında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun soruşturmaya devam edeceği bildirilmişti. Devam eden soruşturma kapsamında ilk etapta verilen 6 aylık cezanın 3 katına çıkarıldığı belirtildi.